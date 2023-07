Mac Mini 2023 con chip M2: torna il PREZZO PAZZO di Amazon

Il nuovissimo Mac Mini 2023 con chip M2 è ora disponibile a un prezzo pazzesco su Amazon.

Oggi puoi acquistare questo fantastico e compatto PC Desktop a soli 569 euro invece di 729 euro e goderti prestazioni straordinarie a un prezzo conveniente.

Mac Mini 2023: il piccolo desktop con i superpoteri

Con i superpoteri del chip M2, puoi fare tutto ciò che desideri in meno tempo. Che tu stia lavorando su presentazioni sofisticate o immergendoti nei giochi più coinvolgenti, il chip M2 gestisce tutto con facilità grazie alla sua CPU 8-core, GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. La potenza di elaborazione e la fluidità delle performance renderanno ogni attività una piacevole esperienza.

Mac Mini 2023 dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Inoltre, puoi scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci. Non importa quale sia il tuo dispositivo o l’accessorio che desideri collegare, il Mac Mini avrà le porte giuste per soddisfare tutte le tue esigenze.

Le app che utilizzi quotidianamente, come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, funzionano alla perfezione sul chip M2. Inoltre, oltre 15.000 app e plug-in sono già ottimizzati per sfruttare al massimo le potenzialità del chip. Sarai in grado di lavorare senza intoppi, rendendo ogni attività più efficiente e produttiva.

La memoria unificata dei Mac è un passo avanti rispetto alla RAM tradizionale. Grazie al chip M2, puoi scegliere fino a 24GB di memoria, consentendoti di lavorare in multitasking e gestire file di grandi dimensioni senza problemi. La fluidità delle operazioni sarà evidente, consentendoti di concentrarti sul tuo lavoro senza ritardi o rallentamenti.

L’archiviazione SSD veloce è una caratteristica essenziale del Mac Mini. Con un’archiviazione 100% flash, avrai spazio abbondante per foto, video, documenti e app. Inoltre, con il chip M2, puoi persino avere un’unità SSD fino a 2TB, offrendoti ancora più spazio per le tue esigenze di archiviazione.

Non lasciare che questa incredibile offerta passi inosservata: acquista subito il tuo Mac Mini 2023 con chip M2 a soli 569 euro su Amazon. Sfrutta al massimo la potenza, la velocità e le prestazioni di questa meraviglia tecnologica.

