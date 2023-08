Mac Mini 2023 con M2: torna il SUPER SCONTO su Amazon (-21%)

Il Mac Mini 2023 con chip M2 è tornato con uno sconto mozzafiato su Amazon. Il desktop più amato ed elegante è disponibile a soli 579 euro invece di 729. Si tratta del pareggio di un minimo storico che torna ciclicamente e che, tutte le volte, finisce per esaurire le scorte. Meglio approfittarne.

Mac Mini 2023 con M2: a questo prezzo deve essere tuo

Il Mac Mini 2023 con chip M2 è una vera meraviglia di ingegneria. Equipaggiato con la potenza dei nuovi chip M2 di Apple, questo dispositivo è progettato per farti fare più cose, in meno tempo. Immagina di poter affrontare presentazioni complesse e giochi immersivi senza il minimo sforzo. La CPU 8-core e la GPU 10-core lavorano in sinergia per gestire ogni compito con fluidità

La connettività è una parte fondamentale dell’esperienza Mac Mini 2023. Questo dispositivo è dotato di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Gigabit Ethernet. Hai anche a disposizione una presa jack per cuffie per godere di un audio cristallino. E se desideri velocità di connessione incredibili, c’è l’opzione per 10Gb Ethernet, che ti offre connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

Per non parlare dell’archiviazione SSD veloce che offre spazio in abbondanza per tutti i tuoi file, foto, video e app. Con il chip M2, puoi persino optare per un’unità SSD fino a 2TB, permettendoti di avere tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di portare a casa il Mac Mini 2023 con M2 a un prezzo scontato del 21% su Amazon. Acquistalo ora per soli 579 euro e preparati a sperimentare la potenza e l’efficienza di un prodotto Apple di alta gamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.