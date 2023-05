Mac Mini 2023 con M2: torna la SUPER OFFERTA Amazon (599€)

Se sei alla ricerca di un computer desktop potente, versatile e ultra compatto ti segnaliamo il ritorno di una super offerta su Amazon.

Il Mac Mini 2023 è infatti in sconto a soli 599 euro invece di 729 euro, con una riduzione del 18% sul prezzo di listino. A questo prezzo va sempre a ruba quindi si tratta di un’occasione da non perdere per portarsi a casa il Mac Mini più potente e capace che Apple abbia mai creato.

Mac Mini 2023: tanta potenza in poco spazio

Mac Mini 2023 è un computer desktop che offre prestazioni eccezionali grazie al chip M2 di Apple. Il chip M2 ha una CPU 8-core con quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, per sfrecciare nelle operazioni di routine e affrontare i task più impegnativi. Al suo fianco ecco una GPU 10-core, per una grafica fino al 35% più veloce nelle app e nei giochi più complessi. E ha un Neural Engine 16-core, per un machine learning evoluto.

La memoria unificata da 8GB permette ai chip Apple di far viaggiare i dati in modo più efficiente, per darti fluidità in tutto quello che fai. E poi naturalmente ecco la memoria SSD ultrarapida da 256GB, per aprire app e file in un attimo. E supporta fino a due monitor, per ampliare il tuo spazio di lavoro.

Inconfondibile il suo design elegante e compatto, con dimensioni di appena 19,7 cm di lato. Ha un sistema di raffreddamento evoluto per prestazioni eccezionali e anche una connettività avanzata, con Wi-Fi 6E per una connessione wireless superveloce, due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, due porte USB-A, jack per cuffie, Gigabit Ethernet o 10Gb Ethernet.

Mac Mini 2023 è il computer desktop per eccellenza se cerchi prestazioni, efficienza e anche un oggetto minimal e compatto che funzioni addirittura come oggetto d’arredo. Acquista Mac Mini 2023 su Amazon a soli 599 euro invece di 729 euro e ricevilo subito grazie alla spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.