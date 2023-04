Mac Mini 2023 da 512GB torna disponibile su Amazon in sconto

Se sei alla ricerca di un computer desktop potente, compatto e versatile, non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile su uno dei prodotti della mela morsicata più apprezzati.

Su Amazon puoi trovare il nuovo Mac mini 2023 con chip M2 a soli 799,99 euro invece di 959. Si tratta di uno sconto del 17% per un prodotto di ultima generazione che ti stupirà con le sue prestazioni eccezionali.

Mac Mini 2023: tanta potenza in poco spazio

Mac Mini 2023 è il primo modello ad avere il chip M2, il processore Apple di nuova generazione che offre una velocità e una capacità incredibili. Il chip M2 ha una CPU 8-core con prestazioni fino al 18% più veloci rispetto al modello precedente, e una GPU 10-core, per una grafica fino al 35% più veloce nelle app e nei giochi più complessi. E non dimentichiamo il Neural Engine 16-core, per un machine learning evoluto che ti permette di sfruttare al meglio le funzioni intelligenti di macOS Ventura.

La memoria unificata è da 8GB e consente ai componenti del chip M2 di condividere i dati in modo più efficiente e fluido. Il tutto con il supporto di un’archiviazione SSD ultrarapida da 512GB, per aprire app e file in un attimo.

Mac Mini 2023 è anche un computer versatile e connesso, che supporta fino a due monitor e ha una vasta gamma di porte per collegare tutti i tuoi dispositivi. Ha due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, due porte USB-A, jack per cuffie, Gigabit Ethernet o 10Gb Ethernet. E trovi anche il Wi-Fi 6E per una connessione wireless superveloce.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista il Mac mini 2023 con chip M2 a soli 799,99 euro invece di 959. Un risparmio di oltre 150 euro per un computer che ti darà soddisfazioni in ogni ambito.

