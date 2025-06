Mac mini 2023: problemi di accensione con alcune unità

Alcuni Mac mini 2023 con chip M2, prodotti tra il 16 giugno 2024 e il 23 novembre 2024, presenterebbero problemi di alimentazione che potrebbero impedire al dispositivo di accendersi correttamente. Per far fronte alla cosa, dunque, Apple ha avviato un programma di riparazione gratuito attivo anche in Italia.

Mac mini 2023: programma di riparazione gratuito per alcune unità

Per cui, per chi possiede un Mac mini 2023 con chip M2 e ha notato che non si accende o presenta problemi simili, Apple mette a disposizione uno sistema semplice per verificare se si è idonei ad accedere al programma di riparazione gratuito: è sufficiente inserire il numero di serie del dispositivo sulla pagina ufficiale di supporto.

Se il dispositivo è incluso, sarà possibile portarlo in un Apple Store o presso un Centro Assistenza Autorizzato Apple per ottenere la riparazione necessaria senza alcun costo.

Il programma copre fino a tre anni dalla data di acquisto del Mac mini, pertanto anche se il problema dovesse manifestarsi in seguito sarebbe comunque possibile beneficiare dell’intervento gratuito. Inoltre, l’adesione al programma non va a intaccare in alcuna maniera la garanzia del device.

Da tenere tuttavia presente che, in base a quanto comunicato dalla stessa “mela morsicata”, solo una piccola percentuale di unità è potenzialmente affetta da questo problema.

Va altresì detto che nessun altro modello di Mac mini, compresi quelli con chip Intel, M1 o M2 Pro, rientra in questo programma. Allo stato attuale, il gruppo capitanato da Tim Cook non ha specificato l’origine del difetto, limitandosi a indicare la finestra di produzione a rischio.