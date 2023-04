Mac Mini a meno di 600 euro: l’affare è su Amazon

Se vuoi un computer che ti offra il meglio di Apple in un design compatto, non lasciarti scappare questa offerta: su Amazon puoi trovare il Mac Mini 2020 con chip M1, 8GB di RAM e 256GB di SSD a soli 599 euro invece di 669.

Mac Mini con M1: perché ne vale sempre la pena

Mac Mini 2020 è un computer desktop con chip M1, il primo processore Apple progettato appositamente per il Mac, ancora altamente performante. Il chip M1 integra CPU, GPU, Neural Engine e memoria in un unico circuito, offrendo prestazioni eccezionali con un consumo energetico ridotto.

La scheda tecnica comprende una memoria unificata da 8GB, che permette ai componenti del chip M1 di accedere ai dati in modo più efficiente e fluido, e una memoria SSD da 256GB, che garantisce avvii rapidi e accessi istantanei ai file. Puoi anche espandere la memoria fino a 2TB se hai bisogno di più spazio.

Il Mac Mini è del resto anche un computer con una connettività ottimale, che ti permette di collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori. Ha due porte Thunderbolt / USB 4, che supportano la ricarica rapida, la trasmissione dei dati e il collegamento a monitor esterni. Infine trovi due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Gigabit Ethernet e un jack per le cuffie.

Non perdere tempo e cogli al volo questa occasione: il Mac Mini 2020 con chip M1, 8GB di RAM e 256GB di SSD è disponibile su Amazon a soli 599 euro invece di 669. Un risparmio di oltre 70 euro per un computer che ti offrirà il meglio di Apple in un design elegante e compatto.

