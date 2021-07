Mac mini con Apple M1 da 512 GB, prezzaccio Amazon

Se sei alla ricerca di un computer desktop dalle dimensioni compatte, senza compromessi in termini di prestazioni e di ultima generazione, sei nel posto giusto: qui è dove ti segnaliamo il nuovo Mac mini spinto dal chip Apple M1 in sconto di ben 103,67 euro sul prezzo di listino. Tutto il meglio dell'ecosistema macOS in un formato da Mini PC.

Il Mac Mini (M1/512 GB) oggi è in forte sconto

Tra le specifiche tecniche trovano posto CPU 8-core, GPU 8-core, Neural Engine 16‐core per le applicazioni di intelligenza artificiale, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage (si tratta del modello più capiente), WiFi 6, Bluetooth 5.0 e una vasta gamma di porte dedicate alla connettività. Lato software, si può esser certi del supporto ufficiale garantito per i prossimi anni dalla mela morsicata, con la ricezione puntuale di ogni futuro aggiornamento. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi il Mac mini con chip Apple M1 da 512 GB può essere tuo al prezzo di 945,33 euro invece di 1.049 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.