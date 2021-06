Il Mac mini con Apple M1 oggi è in sconto su Amazon

Piccolo, potente, con la mela morsicata sopra. Cos'è? Ovviamente il Mac mini, l'alternativa di Cupertino basata su macOS alla schiera di Mini PC dell'ecosistema Windows. Lo chiamiamo in causa oggi perché, nella sua incarnazione più recente spinta dal chip Apple M1, è acquistabile tramite Amazon approfittando di uno sconto di 56,20 euro sulla versione da 256 GB e di 70,00 euro su quella da 512 GB.

Mac mini con Apple M1 è in offerta

Il resto delle specifiche tecniche sono il frutto del lavoro svolto dal produttore per garantire “zero compromessi” in termini di prestazioni, a partire dagli 8 GB di RAM per arrivare alla connettività dei moduli WiFi 5 e Bluetooth 5.0, senza dimenticare la connessione simultanea a due schermi per le configurazioni multi-monitor. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

L'ingombro di Mac mini è pari a soli 3,6×19,7×19,7 centimetri, ma le sue dimensioni non devono ingannare: c'è tutto ciò che serve per lavorare, navigare, comunicare o concedersi qualche ora di relax in compagnia dell'intrattenimento multimediale, senza compromessi. In queste ore lo si può acquistare su Amazon con uno sconto di 56,20 euro sulla versione da 256 GB e di 70,00 euro su quella da 512 GB.

Ricordiamo che, in vista del Prime Day 2021 (21-22 giugno) è possibile ottenere un buono promozionale da 10 euro, da spendere poi durante le 48 ore di sconti: per ogni informazione consultare la pagina dedicata all'iniziativa.