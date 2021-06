SSD da 1 TB in FORTE SCONTO su Amazon e su eBay

Chi è alle prese con l'upgrade hardware del proprio computer o desidera assemblarne uno nuovo non può che scegliere una SSD per lo storage: capiente e veloce, offre prestazioni all'altezza delle aspettative. Oggi l'unità Crucial MX da 1 TB è proposta con uno sconto del 20% su Amazon e del 24% su eBay: ognuno scelga lo store che preferisce.

Crucial MX500 da 1 TB: la SSD in offerta

In termini di performance arriva alla velocità di 560 MB/s in fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura grazie alla tecnologia NAND 3D messa a punto da un leader del settore come Micron. Il form factor è quello da 2,5 pollici, l'interfaccia di connessione SATA. Per ogni altra informazioni è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Il prezzo di Crucial MX 500 da 1 TB è di 96,20 euro su Amazon e di 91,90 euro su eBay (in quest'ultimo caso va aggiunta la spedizione) dove è proposta da un venditore italiano con migliaia di feedback positivi, mentre quello di listino si attesta a 119,55 euro.

In vista del Prime Day 2021 è possibile ottenere un buono promozionale da 10 euro spendibile durante le 48 ore dell'iniziativa: tutti i dettagli sulla pagina dedicata dello store.i