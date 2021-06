Xiaomi Mi 10T Pro: oltre 200 euro di sconto!

Xiaomi ha recentemente annunciato la nuova serie Mi 11. Come capita spesso, gli utenti possono approfittare dell'occasione per acquistare uno smartphone della serie precedente a prezzo ridotto. Amazon propone l'ottimo Mi 10T Pro con uno sconto di oltre 200 euro. L'offerta è piuttosto invitante per chi non ha ancora provato le prestazioni della rete 5G.

Xiaomi Mi 10T Pro: ottimo smartphone a 380 euro

Il Mi 10T Pro ha uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz (Adaptive Sync). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 865 con modem 5G (Snapdragon X55). Il modello in offerta su Amazon integra 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1.

La fotocamera frontale in-display (nell'angolo superiore sinistro) ha un sensore da 20 megapixel, mentre per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 108, 13 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e macro). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, emettitore ad infrarossi e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida tramite porta USB Type-C.

Lo Xiaomi Mi 10T Pro (colore nero) può essere acquistato su Amazon al prezzo di 380,00 euro, invece di 599,90 euro (sconto del 37%).