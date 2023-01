Mac Mini con Apple M2 e M2 Pro: eccoli su Amazon

Così come già segnalato su queste pagine per i nuovi MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max, anche l’ultima evoluzione di Mac mini è arrivata su Amazon, disponibile per l’acquisto in preordine e con consegna garantita al day one della prossima settimana. Si parte da una spesa di 729 euro e chi sceglie di ordinarlo subito può contare sulla certezza di riceverlo a casa il 24 gennaio, senza costi aggiuntivi.

In questo caso, il cuore pulsante è rappresentato dalle unità Apple M2 e Apple M2 Pro, realizzate internamente dal gruppo di Cupertino per offrire prestazioni senza compromessi e un’efficienza ottimizzata dal punto di vista dei consumi. Come visibile dall’immagine qui sotto, il design rimane pressoché invariato rispetto ala generazione precedente. Ecco i due modelli disponibili al momento.

Con tutta probabilità, a breve sarà possibile acquistare su Amazon anche la versione M2 Pro, già inserita nella pagina dedicata alla gamma, ma non ancora disponibile per l’inserimento nel carrello.

A livello di prestazioni, l’incremento dichiarato da Apple arriva a 4,7x rispetto alle edizioni precedenti con processori Intel. Considerando un prezzo di partenza piuttosto contenuto, in linea con quello dei Mini PC di fascia medio-alta, i due Mac mini appena annunciati potrebbero conquistare una fetta non indifferente di mercato.

Sul retro del modello con chip M2 trovano posto due porte Thunderbolt 4 con supporto alla connessione simultanea di altrettanti monitor, mentre la variante M2 Pro raddoppia il numero degli slot e aumenta a tre quello degli schermi da poter gestire in contemporanea.

