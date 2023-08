Mac Mini con Apple M1 al suo MINIMO STORICO nella versione da 8/512GB

Tutta la potenza del chip Apple M1 di Cupertino racchiusa nel design compatto del Mac mini: oggi il computer desktop più piccolo della nota azienda americana, nella versione del 2020, è proposto al prezzo minimo storico su Amazon. Un’ottima occasione per chi ha messo il dispositivo nella propria lista dei desideri, ma non vuole spendere grosse cifre per l’ultima versione consapevole che anche quella più datata è comunque un mostro di potenza.

Mac mini con Apple M1: caratteristiche principali

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: oltre alla già citata componente Apple Silicon con CPU octa core, GPU octa core e Neural Engine per le applicazioni di intelligenza artificiale ci sono 8 GB di RAM e un’unità SSD da 512GB per lo storage a cui si aggiungono WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Tutto questo in un case compatto e minimale da 3,6×19,7×19,7 centimetri.

Lato software il sistema operativo preinstallato su Mac mini è ovviamente macOS 11 Big Sur con tutte le ottimizzazioni del caso introdotte da Apple per sfruttare al meglio il chip M1 e la garanzia di poter ricevere puntualmente gli aggiornamenti ufficiali per i prossimi anni. Al prezzo di 654,90 euro invece di 899 euro come da listino è davvero un’ottima occasione. La spedizione è gratuita e immediata, curata direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.