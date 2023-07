Mac Mini con M1 al prezzo più basso di sempre per il Prime Day: è un BEST BUY

Il Mac Mini con chip M1 si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un computer desktop compatto e potente da acquistare con una spesa ridotta: con la nuova offerta Amazon disponibile per il Prime Day 2023, infatti, è possibile acquistare il computer di Apple al prezzo scontato di 549 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello su Amazon. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Mac Mini con M1 al miglior prezzo di sempre su Amazon per il Prime Day

Il Mac Mini ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni: il computer compatto di Apple è dotato, infatti, del potente chip M1, in grado di gestire senza alcun problema tutte le attività quotidiane, risultando sempre scattante. Il chip è anche molto efficiente, consuma poco e mantiene temperature molto basse.

Tra le specifiche troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di SSD (ma c’è anche la possibilità di puntare su di una versione da 512 GB). Il sistema operativo è, naturalmente, macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Non manca, inoltre, una dotazione di porte completa che consente di collegare tutte le periferiche necessarie al proprio computer.

Con la nuova offerta Amazon, valida esclusivamente per il Prime Day, è possibile acquistare il Mac Mini con chip M1 in offerta al prezzo scontato di 549 euro. La promozione consente anche l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.