Mac Mini M1 cala di prezzo dopo l'uscita di Mac Studio

Mac Mini si trova in offerta su Amazon a 699€, con uno sconto del 15% e ben 120 euro di sconto rispetto al prezzo solito. L’offerta fa riferimento al modello con 8GB di memoria RAM e 256GB di SSD.

Dopo la presentazione di Mac Studio, l’ottimo Mac compatto con chip M1 cala di prezzo e raggiunge il minimo storico su Amazon. Si tratta del dispositivo perfetto per chi studia e lavora in casa o in ufficio e necessita di un computer desktop molto potente ma anche compatto e leggero. Per chi ha poco spazio sulla scrivania, questo Mini è perfetto, basta collegare il cavo di alimentazione e un monitor tramite la porta HDMI e si è pronti a lavorare sfruttando al massimo le potenzialità del sistema operativo MacOS.

Sul retro del Mac abbiamo il tasto per l’accensione e una buona dotazione di porte input/output:

2 Thunderbolt USB-C

2 USB-A

1 Ethernet LAN

1 HDMI

1 Jack 3.5mm

Mac Mini è perfetto per ogni tipo di lavoro, il nuovo chip Apple permette di montare video in 4K, effettuare pesanti rendering 3D e molto altro.

Oggi il Mac Mini con chip Apple M1 è disponibile in offerta su Amazon a 699€ in versione 8/256 GB. Anche la variante da 512 GB di memoria è soggetta ad un forte sconto di ben 100 euro, oggi in vendita a 949€. La spedizione del prodotto è completamente gratuita ed è possibile pagare a rate in 12 comode soluzioni mensili da circa 58 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.