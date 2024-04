Mac Mini M2 a 379€ da MediaWorld con super valutazione usato (ultimi giorni)

Tra le offerte più interessanti in scadenza in casa MediaWorld segnaliamo quella che ha per protagonista il Mac Mini M2 nella configurazione 8+256GB. Grazie alla promozione Spring Party, unita al servizio IChange, è possibile acquistarlo a soli 379 euro invece di 579 euro.

La super valutazione dell’usato, pari a 200 euro, è garantita per qualsiasi Mac usato, qualunque siano le sue condizioni. A questa poi si somma la classica valutazione dell’usato da parte di un addetto MediaWorld, per un’ulteriore riduzione di prezzo.

Come avere il Mac Mini M2 a 379 euro da MediaWorld

Per ottenere il Mac Mini con processore M2 a soli 379 euro devi disporre di un Mac usato, anche non funzionante. In caso affermativo, completa l’ordine sul sito mediaworld.it selezionando Ritiro in negozio e Pagamento al ritiro in negozio.

Non devi poi far altro che recarti nel punto vendita selezionato con il tuo vecchio dispositivo, in modo da ottenere subito uno sconto di 200 euro grazie al servizio IChange (super valutazione usato garantita). A ciò si sommerà poi l’importo della valutazione standard, effettuata sul posto da un addetto MediaWorld.

Ricordiamo che il Mac Mini presenta un prezzo di listino sul sito ufficiale di Apple pari a 729 euro, mentre su Amazon è in offerta a 579 euro. Dunque, il risparmio garantito dalla super valutazione di MediaWorld è oltremodo tangibile.

La promozione termina il prossimo 14 aprile. Se possiamo darti un consiglio spassionato, ti invitiamo a completare l’ordine quanto prima per evitare che la disponibilità del prodotto termini prima della scadenza della promo. Per farlo, collegati alla pagina dedicata all’offerta del Mac Mini M2 256GB.