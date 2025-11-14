Mac Mini M4 in offerta prima del Black Friday: occasione (16+512GB)

Mac Mini M4 è il computer piccolo ma dalla potenza senza precedenti. Un perfetto dispositivo da affiancare al tuo monitor e poter lavorare in modo agevole e soprattutto fluido. Le sue dimensioni illudono perché con chip M4 e 16GB di memoria unificata è in grado di fare di tutto e di più. Acquistalo con il 23% di sconto su Amazon e approfitta di questo grande sconto ancor prima del Black Friday. Fallo tuo a soli 749 euro invece che a 979 euro.

Apple Mac Mini M4 è un computer che in termini di qualità/prezzo non ha rivali. Se pensi di portare a casa un prodotto con cui puoi fare anche lavori specifici come editing e coding a prezzo così conveniente, la spesa si ripaga in automatico. Ha delle dimensioni compatte che lo rendono perfetto da mettere sulla scrivania oltre al suo design iconico che lo rende elegante a vedersi. Insomma, se hai un monitor a disposizione e stai cercando il tuo nuovo computer fisso, questo è la strada.

Con il nuovo Chip M4 a sua disposizione, la macchina ha una potenza che lascia a bocca aperta. Lo stesso è dotato di CPU da 10 Core e GPU da 10 Core per prestazioni sempre in linea con le tue richieste. Il tutto viene abbinato a ben 16GB di memoria unificata e 512GB di spazio di archiviazione su SSD così da non incontrare alcun dilemma. In grado di supportare ogni tua richiesta, è una scheggia quando si parla di tempi di caricamento. A livello di connettività, invece, trovi tutto ciò che hai bisogno sul alto frontale e posteriore del dispositivo. In particolare:

porta ethernet Gigabit;

porta HMDI;

3 porte Thunderbolt 4 ;

; 2 porte USB C;

entrata jack cuffie da 3,5mm.

Apple Mac Mini M4 è disponibile ora a prezzo speciale su Amazon. Fallo tuo a soli 749 euro con il ribasso del 23%.