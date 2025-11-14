 Mac Mini M4 in offerta prima del Black Friday: occasione (16+512GB)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mac Mini M4 in offerta prima del Black Friday: occasione (16+512GB)

Un computer come Mac Mini M4 non ha bisogno di presentazioni: prezzo minimo per potenza massima.
Mac Mini M4 in offerta prima del Black Friday: occasione (16+512GB)
Tecnologia
Un computer come Mac Mini M4 non ha bisogno di presentazioni: prezzo minimo per potenza massima.

Mac Mini M4 è il computer piccolo ma dalla potenza senza precedenti. Un perfetto dispositivo da affiancare al tuo monitor e poter lavorare in modo agevole e soprattutto fluido. Le sue dimensioni illudono perché con chip M4 e  16GB di memoria unificata è in grado di fare di tutto e di più. Acquistalo con il 23% di sconto su Amazon e approfitta di questo grande sconto ancor prima del Black Friday. Fallo tuo a soli 749 euro invece che a 979 euro.

Compralo su Amazon

Apple Mac Mini M4 è un computer che in termini di qualità/prezzo non ha rivali. Se pensi di portare a casa un prodotto con cui puoi fare anche lavori specifici come editing e coding a prezzo così conveniente, la spesa si ripaga in automatico. Ha delle dimensioni compatte che lo rendono perfetto da mettere sulla scrivania oltre al suo design iconico che lo rende elegante a vedersi. Insomma, se hai un monitor a disposizione e stai cercando il tuo nuovo computer fisso, questo è la strada.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

749,00979,00€-23%
Vedi l’offerta

Con il nuovo Chip M4 a sua disposizione, la macchina ha una potenza che lascia a bocca aperta. Lo stesso è dotato di CPU da 10 Core e GPU da 10 Core per prestazioni sempre in linea con le tue richieste. Il tutto viene abbinato a ben 16GB di memoria unificata e 512GB di spazio di archiviazione su SSD così da non incontrare alcun dilemma. In grado di supportare ogni tua richiesta, è una scheggia quando si parla di tempi di caricamento. A livello di connettività, invece, trovi tutto ciò che hai bisogno sul alto frontale e posteriore del dispositivo. In particolare:

  • porta ethernet Gigabit;
  • porta HMDI;
  • 3 porte Thunderbolt 4;
  • 2 porte USB C;
  • entrata jack cuffie da 3,5mm.

Apple Mac Mini M4 è disponibile ora a prezzo speciale su Amazon. Fallo tuo a soli 749 euro con il ribasso del 23%.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
Paola Carioti
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti