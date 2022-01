Mac Pro con Apple Silicon, in arrivo entro fine 2022

Entro il quarto trimestre del 2022, potrebbe giungere sul mercato un nuovo modello di Mac Pro con cui Apple andrebbe a completare la transizione dai processori Intel in maniera definitiva, in quanto dotato di chip Apple Silicon.

Mac Pro con chip Apple Silicon M1 evoluto in arrivo

A darne notizia non è l'azienda di Cupertino, in quanto si tratta ancora di una “semplice” voce di corridoio o per meglio dire di una previsione, ma il famoso leaker DylanDKT, secondo cui sarà proprio il Mac Pro l'ultimo computer di casa Apple ad essere aggiornato con i nuovi processori proprietari.

Più precisamente, secondo il leaker il chip del Mac Pro non sarà un'estensione del futuro M2, ma un'ulteriore evoluzione dell'M1 già recentemente impiegato in versione Pro e Max sui nuovi MacBook Pro.

Precedenti indiscrezioni suggerivano che a maggio dello scorso anno Apple avrebbe dovuto lanciare un nuovo Mac Pro con design aggiornato e con processore Apple capace di raggiungere fino a 40 core di elaborazione e 128 core grafici, ma di fatto un computer del genere non è stato ancora presentato e il debutto è quindi atteso per i prossimi mesi.

Ricordiamo che Apple ha avviato la transizione dei suoi computer dai processori Intel a quelli Apple Silicon a novembre del 2020, lanciando dei nuovi modelli di Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici, seguiti dagli iMac da 24 pollici e i MacBook Pro summenzionati.

Il leaker suggerisce pure che l'azienda di Cupertino potrebbe decidere di lanciare un nuovo iMac di dimensioni maggiori con chip di fascia alta, mentre per quel che concerne l'attuale MacBook Pro 13 con processore M1, nel corso della seconda metà del 2022 probabilmente sarà sostituito con una versione basata su un nuovo chip M2 e con un design simile ai MacBook Pro annunciati alla fine dello scorso anno. Inoltre, si pensa a un MacBook Air riprogettato ed equipaggiato con chip M2.