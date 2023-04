Mac Studio: due nuovi modelli in arrivo in futuro

Coloro che hanno pensato che il Mac Studio di Apple sia un prodotto di “ripiego” dovranno ricredersi. L’azienda di Cupertino, infatti, prevede di rilasciare due nuovi modelli del computer in questione in futuro, almeno stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg.

Mac Studio: nuovi modelli in arrivo

Il noto giornalista asserisce infatti che questo Mac non rappresenta un prodotto una tantum lanciato da Apple in attesa del primo Mac Pro con chip proprietario e che oltre a delle novità sul fronte MacBook il gruppo capitanato da Tim Cook ha in programma due nuovi Mac Studio, per l’appunto, sebbene al momento le tempistiche per il rilascio non siano ancora note.

Ricordiamo che Apple ha lanciato il suddetto computer e lo Studio Display associato a marzo del 2022. Porta in dote i chip M1 Max e M1 Ultra e il prezzo di vendita parte rispettivamente da 2.349 euro e 4.649 euro. La variante di fascia alta con il chip M1 Ultra e il Mac più veloce che è stato mai rilasciato.

Da tenere presente che a febbraio scorso Gurman aveva dichiarato che il prossimo Mac Pro sarebbe stato dotato di un chip M2 Ultra e avrebbe offerto funzionalità simili al modello Studio. In quell’occasione affermò che non avrebbe avuto senso per Apple rilasciare un Mac Studio con chip M2 Ultra e che il computer molto probabilmente non sarebbe stato aggiornato fino a quanto i chip M2 Max e M3 Ultra non sarebbero stati pronti. Qualora così fosse effettivamente, il periodo di lancio più prossimo del computer potrebbe essere il 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.