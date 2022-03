Quanto costa il Mac Studio super accessoriato?

Annunciato ieri sera in occasione dell’evento Peek Performance, il nuovo Mac Studio è il computer desktop che Apple propone a chi proprio non può accettare compromessi in termini di prestazioni. Due le versioni disponibili, una con chip M1 Max e l’altra con la new entry M1 Ultra che alza nuovamente l’asticella.

Il Mac Studio completo di tutto sfiora i 10.000 euro

Il configuratore è già disponibile sulle pagine del sito ufficiale, con prezzi a partire da 2.349 euro se ci si accontenta dell’incarnazione base. Volendo però dare fondo al proprio budget è possibile acquistare un mostro di potenza con caratteristiche e specifiche da urlo. Quanto costa?

Apple M1 Ultra con CPU 20-core, GPU 48-core e Neural Engine 32-core (+ 1.150,00 euro);

128 GB di memoria unificata (+ 920,00 euro);

unità SSD da 8 TB (+ 2.530,00 euro);

software Final Cut Pro e Logic Pro preinstallati (+ 499,98 euro).

Alla fine il contatore del pre-ordine segna 9.748,98 euro, con spedizione in 7-8 settimane e consegna gratuita a domicilio.

Come fai, senza display?

Se poi lo si vuol affiancare al nuovo Studio Display da 27 pollici con tutti i suoi optional (vetro nanotexture e sostegno inclinabile ad altezza regolabile) si sale a 12.257,98 euro, mentre con l’opzione Pro Display XDR da 32 pollici top di gamma (vetro nanotexture, Pro Stand e adattatore VESA) si arriva a 17.665,98 euro, allungando così le mani sulla postazione desktop definitiva Made in Cupertino.

Dal punto di vista del design, Mac Studio ha molto da condividere con il classico Mac Mini (altezza del case a parte, da 9,5 centimetri), ma è al suo interno che trovano posto le novità. In termini di connettività, sul lato frontale sono integrate due porte Thunderbolt 4 e uno slot SD, mentre sul retro trovano posto quattro porte Thunderbolt 4, due USB-A, una HDMI, una Ethernet e un jack audio per cuffie o altoparlanti.

Come scritto, la fase di pre-ordine ha già preso il via e la consegna delle prime unità è indicata da Apple per il 18 marzo. I tempi di consegna, almeno per l’Italia, sembrano però fin da subito più lunghi.