Mac Studio, sconto pazzesco di 400€ su eBay con questo coupon

Apple Mac Studio non è forse conosciuto come i suoi parenti iMac, MacBook e Mac Mini, ma è una soluzione desktop molto interessante per chi è alla ricerca di un PC potentissimo inserito all’interno di un case compatto ed elegante.

Ora il modello con chipset M1 può essere tuo su eBay con un super sconto: inserendo il codice “CASA23” al momento del pagamento puoi risparmiare complessivamente ben 406 euro rispetto al prezzo di listino. Hai la spedizione compresa nel prezzo e consegna in pochissimi giorni.

Mac Studio: una bestia elegante e compatta

Mac Studio è stato pensato per darti una vera e propria centrale creativa in un case dal corpo compatto, elegante e perfetto per creare un ambiente minimalista sulla propria scrivania.

La scheda tecnica però non delude, anzi sorprende parecchio viste le dimensioni: parliamo di un sistema dotato di SSD da 512GB affiancato da 32GB di memoria RAM e chipset M1 Max ad altissime prestazioni con una CPU a 10-core e una GPU addirittura a 24-core.

E l’assortimento di interfacce non delude tra Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort, USB 3.0, HDMI, LAN, jack audio per cuffie e microfono e due USB 3.1 Gen 2.

Il prezzo è importante, ma lo sconto lo è ancora di più. Applica il codice “CASA23” al momento del pagamento per risparmiare subito ben 406 euro: non paghi le spese di spedizione e lo ricevi a casa nel giro di due-tre giorni.

