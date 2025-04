MacBook Air 13" chip M4 scende a 1100€, potenza da capogiro

Un laptop ideale per studio, lavoro e anche vago. MacBook Air 13″ con chip M4 è un prodotto eccezionale che nella sua stessa fascia di prezzo non lascia spazio alla concorrenza: ora con 16GB di RAM e 256GB di memoria su SSD non ci sono altre alternative nella tua lista. L’occasione è ghiotta su Amazon dove con uno sconto del 12%, il prezzo scende ad appena 1099€, se sei interessato aggiungilo al carrello in una delle quattro colorazioni disponibili e approfitta del pagamento a 5 rate senza interessi.

MacBook Air 13″ con chip M4, un laptop senza compromessi

La linea Air dei dispositivi di Apple è conosciuta per offrire prestazioni più leggere rispetto a quella Pro. Da quando Casa Cupertino ha introdotto i suoi chip, tuttavia, i fatti sono cambiati ed è per questo motivo che non occorre avere dubbi sulla sua potenza così come sulla sua durabilità. Acquisti questo laptop oggi e tra diversi anni è ancora scattante come la prima volta che lo hai scartato. Disponibile in diverse colorazioni, la scocca è totalmente in alluminio ed è robusto e resistente oltre a slim, leggero e di qualità premium.

Aprilo ed hai davanti il display da 13,6 pollici Liquid Retina con cui i dettagli sono all’ordine del giorno. Luminoso e con gamma cromatica avanzata per avere uno spettacolo davanti agli occhi. Inoltre la superficie visiva è resa ancora più ampia dalla presenza del notch che rende i bordi estremamente sottili. Al suo interno il chip M4 abbinato a ben 16GB di RAM e 256GB di memoria con cui poter anche progettare e lavorare senza intoppi. Altre tre caratteristiche da non sottovalutare: la presenza di Apple Intelligence, Touch ID e la batteria che dura più di un giorno intero.

A soli 1099€ su Amazon, MacBook Air 13″ con chip M4 è il modello da acquistare oggi. Collegati e approfitta dello sconto del 12% con un solo click. Puoi pagare con le 5 rate senza interessi.