MacBook Air 13" con chip M4 costa così poco che lo compri al volo (Amazon)

Occasione da non perdere se vuoi un laptop che sia perfetto per svago, lavoro e studio. Non un prodotto che tra un paio di anni rallenta e ti fa dannare ma bensì MacBook Air 13″ con chip M4. Questo gioiello di ultima generazione è fresco fresco di fabbrica e ora anche scontato. Risparmia il 16% sul prezzo e portalo a casa con soli 1049 euro invece di 1249 euro optando se pagare in 5 rate senza interessi direttamente su Amazon. Stai ancora aspettando? Il tempo scorre.

Probabilmente hai pensato di aspettare i Prime Day per riuscire a scovare l’affare ma MacBook Air 13″ con chip M4 ti coglie di sorpresa e ti si presenta a questo prezzo invidiabile. Il laptop di Apple è un prodotto eccellente e che, soprattutto, si adatta a più esigenze. Grazie al chip proprietario che viene messo in combo con 16GB di memoria unificata e ben 256 GB di memoria su unità SSD, le prestazioni sono veramente da capogiro. Editing, coding, semplicemente smart working o quel che sia: hai tutto a portata di mano.

Lo spettacolo diventa protagonista sullo schermo da 13,6 pollici Liquid Retina. La presenza di bordi sottilissimi e del notch ampliano ancora di più la visione e la rendono preziosa e a tutto schermo. Goditi un miliardo di colori, nel vero senso della parola e una risoluzione avanzata per non fare a meno di niente. Inoltre hai a disposizione il Touch ID per la tua sicurezza, una tastiera retroilluminata con layout QWERTY italiano, una fotocamera di ultima generazione con 12MP per apparire al meglio e una batteria che dura 18 ore filate con una sola carica. Quasi dimenticavo: mettilo alla prova con le nuove funzioni legate ad Apple Intelligence e il prossimo MacOS in arrivo, il quale rivoluzionerà il modo in cui usi il tuo laptop.

A soli 1049 euro su Amazon acquista subito il tuo MacBook Air 13″ con chip M4 con uno sconto del 16%.