MacBook Air 13" con chip M4 è il laptop da acquistare in sconto (15+512GB)

Tra tutti i modelli andati in sconto su Amazon, se cerchi un laptop su cui poter fare affidamento, scegli MacBook Air 13″ con chip M4. Risalente all’anno scorso, questo portatile lo utilizzi per svago, per lavoro e per studio senza stancartene mai: è veloce, potente, bellissimo e anche resistente. In altre parole, lo acquisti oggi e lo utilizzi per i prossimi dieci anni senza mai sentirti in difetto! Se vuoi andare sul sicuro, scegli il modello da 512 GB di spazio di archiviazione e approfitta del piccolo ribassosu Amazon: lo fai tuo a soli 1129€ subito.

Potente e bellissimo: il MacBook Air 13” M4 ti conquista

Impossibile parlare di un prodotto Apple senza soffermarsi per un secondo sul design. Quello del MacBook Air 13” M4 è elegante, lineare e sottile, ma soprattutto è sia resistente che robusto avendo un corpo interamente in metallo. Lo apri, lo utilizzi ovunque tu sia e lo porti con te infilandolo nello zaino o nella borsa, trovandolo sempre perfetto e pronto. In questa colorazione Celeste è grazioso e completo di tutto, compresi i 512 GB di spazio di archiviazione su SSD. Ti servono? Dipende dall’utilizzo che fai del tuo dispositivo, ma se consideri che hai anche 16 GB di RAM a disposizione e un prodotto che durerà negli anni, scegliere questo taglio di memoria è un investimento. Come mai? Non dovrai ricorrere a mezzi di archiviazione esterni oppure pagare il Cloud.

Per quanto riguarda le sue specifiche, oltre a un display Liquid Retina da 13,6 pollici con colori vivaci, realistici e risoluzione avanzata, sul tuo MacBook Air trovi:

chip M4 per prestazioni senza freni;

per prestazioni senza freni; Apple Intelligence da poter attivare per funzioni AI integrate;

da poter attivare per funzioni AI integrate; tastiera retroilluminata con layout QWERTY italiano e tasti funzione;

Touch ID per sicurezza e privacy avanzate;

per sicurezza e privacy avanzate; fotocamera frontale FaceTime HD;

batteria con un giorno di autonomia.

L’occasione di Amazon

Con un piccolo sconto su Amazon, MacBook Air 13″ con chip M4 e nella configurazione 16+512GB raggiunge un prezzo più che ottimo: approfittane ora e compralo a soli 1129€.