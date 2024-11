MacBook Air 13 M1: prezzo ridotto all'osso con codice Black Friday

Se vuoi un laptop firmato Apple ma non sei interessato all’ultimo modello, non c’è nessun problema. Porta a casa un fantastico MacBook Air 13″ M1: è ancora un validissimo prodotto che regge il confronto con dispositivi di tutti i generi. Disponibile nel taglio di memoria da 6GB di RAM e 256GB di memoria, puoi acquistarlo su eBay con soli 749,90€. Mi raccomando, usa il codice PSRNOV24 e ottieni lo sconto al momento del pagamento.

MacBook Air 13″ M1 è uno straordinario laptop: i dettagli

Anche se è approdato sul mercato qualche anno fa, il MacBook Air 13″ M1 è un dispositivo che se messo a confronto con altri modelli di altri marchi e della stessa fascia di prezzo beh… arriva primo senza ombra di dubbio! Questo dispositivo ha la classica estetica di Casa Cupertino con scocca in alluminio e bordi più sottili rispetto al passato. È disponibile in colorazione Space Gray.

Nonostante il display non abbia il notch, la visione rimane bella ampia godendo di luminosità e colori eccellenti. Tutto merito dei 13″ su pannello Retina e della risoluzione 2560x1600p che non ignora neanche un dettaglio. Naturalmente trovi tecnologie come il True Tone e un’ampia gamma cromatica.

Quello che fa la differenza è il Chip M1 che viene abbinato ad 8GB di RAM e 256GB di memoria su SSD. Il dispositivo è scattante, potente e regge anche piccoli lavori di grafica senza esagerare.

Non mancano all’appello una batteria con 18 ore di riproduzione, tastiera retroilluminata, Touch ID e fotocamera frontale. La ricarica avviene tramite Thunderbolt.

A soli 749,90€ su eBay, il MacBook Air 13″ M1 è un laptop che ne vale assolutamente la pena. Se sei interessato all’acquisto collegati in pagina dove usi il codice “PSRNOV24” per ottenere lo sconto di 40€ sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono senza costi aggiuntivi e rapide in tutto il territorio italiano.