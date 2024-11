MacBook Air 13" M3 è in sconto: acquistalo anche in rate (16+256GB SSD)

Hai mai sognato di avere un laptop dalle prestazioni notevoli? Molte volte hai rinunciato a questo desiderio per il budget ma se ti dicessi che con meno di mille euro diventa possibile? Tutto merito del MacBook Air 13″ M3, il modello 2024 di Apple che corre come la luce e non cessa mai di stupire. Puoi acquistarlo a soli 999€ su Amazon approfittando dello sconto del 26% ora in corso, cogli il Black Friday 2024 al volo e non perdere l’occasione. Se sei interessato è disponibile Cofidis come metodo di pagamento.

MacBook Air 13″ M3, il laptop ideale per utilizzo quotidiano e anche più

Da quando Apple ha introdotto i chip proprietari, i dispositivi come i portatili e gli iPad sono diventati delle schegge. Erano già affidabili in passato ma ora sono dei potenti prodotti in grado di offrirti prestazioni avanzate a prezzi più che degni. Il modello 2024 che ti consiglio oggi, MacBook Air 13″ M3, arriva con una seconda novità: 16GB di RAM che allargano il raggio di azione.

A chi consiglio il modello Air? Per quanto è potente al momento, anche se hai un Pro di qualche generazione fa sei l’utente ideale. Se, tuttavia, vogliamo essere più pignoli, questo dispositivo è ideale per chi studia e svolge smart working o, ancora, ha bisogno di un laptop che sia rapido e fluido per piccoli lavori di grafica, editing e così via. Sono numerosi gli scenari in cui questo device sta comodo.

Ti offre un display da 13,6 pollici Retina con colori brillanti e visione ampia. I bordi resi sottili rendono la visione ancora più ampia del previsto lasciandoti uno spazio visivo che non è per niente scontato. Hai a disposizione 256GB di spazio su SSD e ovviamente il Chip M3.

Per la tua sicurezza, nella tastiera con layout QWERTY italiano e retroilluminata trovi un bel Touch ID mentre per videochiamate e foto hai a disposizione una webcam integrata ora in risoluzione Full HD. A cosa non dire assolutamente “no”? Alla batteria che dura una giornata intera.

A soli 999€ su Amazon, MacBook Air 13″ M3 è il laptop da non farsi scappare. Acquistalo immediatamente con uno sconto del 26% in corso con il Black Friday 2024.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.