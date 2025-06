MacBook Air 13" M4 raggiunge un prezzo d'oro: 250€ di sconto, best buy

MacBook Air 13″ M4 è un prodotto di cui non fare a meno. Se devi acquistare un nuovo laptop e vuoi dalla tua parte un dispositivo che sia duraturo, dalla potenza avanzata e con un ottimo rapporto qualità prezzo, non perdere tempo. Scegli uno dei 4 colori e porta a casa questo gioiello con sconto del 20% su Amazon. Lo compri a 999 euro invece di 1249 euro anche in 5 rate senza interessi.

È una potenza e anche convenienza MacBook Air 13″ M4

Ci sono tanti laptop e notebook sul mercato ma con un prodotto come MacBook Air 13″ M4 la concorrenza è minima. Questo modello è 2025 e accoglie al suo interno tutte le migliore del caso per portare a casa un device che è responsivo, potente e soprattutto ti fa fare di tutto e di più. Se infatti la linea Air è sempre stata quella “meno potente” di Casa Cupertino, da quando sono entrati in gioco i chip proprietari, sono cambiate le carte in gioco. Questo modello ha 16GB di RAM unificata e ben 256GB di memoria su SSD.

Con un display da 13,6 pollici Liquid Retina ogni dettaglio è vivido, realistico e luminoso. Goditi software e web senza mezzi termini potendo anche editare e lavorare ai tuoi progetti di grafica e per il web senza rinunciare a un singolo dettaglio. In fin dei conti anche il testo è ultradefinito e con Apple Intelligence che viene in tuo soccorso, hai mille mezzi a completa disposizione. Bluetooth 5.3, WiFi 6E, Thunderbolt 4, ricarica MagSafe e jack audio: non è una lista della spesa ma bensì tutte le possibilità che ti offre. Se poi conti che gli speaker sono eccellenti e dotati di audio spaziale, non manca all’appello la nuova webcam 12MP Center Stage con 3 microfoni e la batteria dura fino a 18 ore… Cosa stai aspettando?

Collegati su Amazon per acquistare il tuo MacBook Air 13″ M4 a soli 999 euro invece di 1249 euro con un solo click.