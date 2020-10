MacBook Air 13,3" in offerta sotto i 1000 euro

Meno di 1000 euro per avere un MacBook Air 13,3″ Intel Core i3. Quello che finora non era stato ancora possibile, lo diventa grazie ad una offerta disponibile su eBay, dove in queste ore (fino ad esaurimento scorte, ma oltre la metà sono già andate vendute) il MacBook è disponibile per 979,90 euro con lo sconto del 24% rispetto al prezzo originario. Medesimo modello è in vendita su Amazon per 1099 euro, con una differenza dunque sostanziale tra i due store.

MacBook Air 13,3″ scende sotto i 1000 euro

Il modello in oggetto (generazione 2020) ha processore Intel Core i3 di 10a generazione, SSD interno con capacità da 256GB e risoluzione del display pari a 2560×1600 pixel. 8GB di RAM e scheda grafica integrata completano il quadro delle specifiche, descrivendo così quello che è un device di sicura affidabilità, il cui prezzo è però tradizionalmente più alto rispetto alla soglia raggiunta in queste ore.

Incredibilmente sottile e leggero, MacBook Air è più potente che mai. Ora ha un brillante display Retina, la nuova Magic Keyboard, Touch ID, processori fino a due volte più scattanti, grafica più veloce e il doppio dello spazio di archiviazione. Con il suo elegante guscio in alluminio riciclato al 100% è il Mac più eco-friendly mai visto. E ti dà un giorno intero di batteria: il Mac più amato da tutti è pronto a diventare il tuo notebook superportatile e superversatile.

Distribuito con Mac OS 10.15 Catalina, il MacBook ha scocca in alluminio color Grigio Siderale, lettore di impronte sulla tastiera e chip T2 Security per assicurare massima sicurezza durante studio e lavoro grazie alla crittografia in tempo reale ed il salvataggio su SSD con dati criptati.

Un laptop di alto livello, insomma, con un prezzo mai sceso così in basso. C’è profumo di Prime Day, ma alcune offerte andranno a scadere ben prima: questa ha superato ad esempio il 60% delle disponibilità e rimarrà un’occasione a portata di mano soltanto per pochi giorni ancora.