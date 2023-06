MacBook Air 15" (2023) già disponibili su Amazon con consegna rapida

Uno dei prodotti hi-tech più attesi del momento è indubbiamente il meraviglioso MacBook Air da 15 pollici del 2023. Con il suo potente processore Apple Silicon M2, un display mozzafiato da 15,3″ Retina LCD e un prezzo incredibilmente accessibile, questo prodotto è pronto a rivoluzionare il modo in cui lavorerete, produrrete e vi svagherete. Finalmente è disponibile e arriverà in pochissimo tempo con la consegna rapida di Amazon Prime. Lo trovate su Amazon al prezzo di 1.649 euro per la versione da 256GB e 1.879 euro per la versione da 512GB.

MacBook Air 15″: il laptop perfetto

Il cuore di questo nuovo MacBook Air è il processore Apple Silicon M2, progettato e brevettato unicamente per regalare prestazioni incredibili. Potrete fare più cose in meno tempo con una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata. Grazie all’efficienza del chip M2, la batteria del vostro MacBook Air non vi molla fino a sera con un’autonomia splendida che si attesta intorno alle 18 ore.

Il display Liquid Retina ad alta risoluzione da 15,3″ ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili. Il tutto è protetto da uno chassis in alluminio 100% riciclato studiato appositamente per avere un design senza ventola: è completamente silenzioso anche quando lavora sodo. Infine con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array ogni videochiamata sarà uno spettacolo. E grazie al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale potete immergervi nella musica e nei film anche quando siete in giro.

Apple ha sempre messo l’accento sull’eleganza e sulla portabilità dei suoi prodotti, e il MacBook Air da 15 pollici del 2023 non fa eccezione. Con un design sottile e leggero (poco più di 11 millimetri di spessore e un peso di 1,5 Kg), questo PC può essere facilmente trasportato ovunque voi andiate. Acquistatelo subito su Amazon al prezzo di soli 1.649 euro per la versione da 256GB e 1.879 euro per la versione da 512GB. La consegna è rapida senza ulteriori costi di spedizione e potete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis.

