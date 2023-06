Il nuovo MacBook Air 15 è già arrivato su Amazon

Presentati ieri dalla mela morsicata alla WWDC 2023, i nuovi MacBook Air 15 con chip Apple M2 hanno già fatto la loro comparsa su Amazon, in quattro colorazioni e due configurazioni differenti. Prende dunque ufficialmente il via la fase di preordine sull’e-commerce, con la consegna garantita al day one del 13 giugno per chi sceglie di effettuare subito l’acquisto.

In preordine su Amazon il nuovo MacBook Air 15

L’esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 15,3 pollici. Il sistema operativo è ovviamente macOS con aggiornamento immediato alla versione Sonoma non appena disponibile. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa. È possibile scegliere tra l’opzione con SSD da 256 GB a 1.649 euro e quella da 512 GB a 1.879 euro. Entrambe sono dotate di 8 GB di memoria unificata.

Ai più attenti al design segnaliamo che le quattro colorazioni ideate da Apple per il nuovo MacBook Air 15 sono Argento, Galassia, Grigio siderale e Mezzanotte.

Come scritto in apertura, Amazon garantisce la spedizione gratuita e la consegna al day one del 13 giugno a chi effettua subito il preordine del nuovo portatile della mela morsicata.

