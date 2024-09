MacBook Air 15" M3, ora con 300€ di sconto: 8/256GB (anche in 5 rate)

MacBook Air 15″ M3 è uno degli ultimi laptop usciti sul mercato e firmati da Apple. Perfetto per un utilizzo quotidiano e anche lavorativo, il dispositivo di Casa Cupertino è potente grazie al nuovo chip M3 che regge uno sforzo notevole. Anche se la configurazione con 8 GB di RAM potrebbe non sembrare sufficiente, infatti, stupisce quando messa alla prova. 256GB di memoria e altre migliorie da scoprire e di cui godere nel quotidiano. Ora in sconto su Amazon con un ribasso di 300€, il prezzo crolla a soli 1349 euro.

Apple MacBook Air 15″ M3, il laptop di cui non fare a meno

Se non hai mai acquistato un Air negli anni passati perché lo schermo ti è sembrato sempre troppo piccolo, ora hai la soluzione che fa la caso tuo. Questo modello, infatti, è dotato di un display Liquid Retina da 15 pollici che ti fa avere una visione ampia quanto elevata di tutto ciò vuoi. Software, web e documenti: i pollici aggiuntivi si fanno sentire e apprezzare da tutti i punti di vista.

Non solo, MacBook Air 15″ M3, come suggerisce il nome, monta il nuovo CHIP M3 che è di proprietà di Apple. Perché scegliere un dispositivo con questa caratteristica? Fin quando non lo provi, non puoi capire ma credimi che la differenza si nota e si sente quando metti il computer alla prova. In modo particolare puoi usare il tuo nuovo laptop anche per lavori grafici di piccola portata senza incontrare problemi.

256GB di memoria su SSD per tutto lo spazio che desideri. Fotocamera FaceTime HD 1080p per partecipare alle call in massima qualità e Touch ID per sbloccare e conservare tutti i tuoi file in modo sicuro.

Un’ulteriore novità? La ricarica avviene tramite MagSafe.

Lo sconto di Amazon

Con un ribasso di 300€ sul prezzo di listino, MacBook Air 15″ M3 è l’acquisto del giorno. Se sei interessato collegati su Amazon dove con 1349 euro completi l’acquisto. Per l’occasione sono attive le rate mensili di Amazon, 5 in totale e senza alcun interesse.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.