MacBook Air 2020, a questo prezzo è imperdibile: costa meno di 1000€

Sei affascinato dai MacBook Air ma non vuoi spendere i soldi richiesti per un modello di ultima generazione. Non disperare, perché anche i laptop della famiglia 2020 sono ancora dei dispositivi di tutto rispetto che adesso puoi acquistare di nuovo al loro minimo storico assoluto su Amazon.

Esatto, comprandolo oggi puoi pagarlo soltanto 979 euro invece di 1229. Il tutto grazie ad uno sconto del 20% subito applicato sul prezzo di listino. Spedito con Prime, sarà a casa tua già domani.

MacBook Air 2020: perché ne vale ancora la pena

Prima di tutto perché i MacBook Air sono dei laptop in grado di garantire ottime prestazioni anche a distanza di diversi anni, figurarsi per un modello datato 2020. Praticamente nuovo. Con una batteria che dura tutto il giorno, fino a 18 ore, il MacBook Air 2020 è alimentato da un processore Apple M1 con CPU 8 core, perfetto per affrontare le sfide più impegnative, come montaggio video e giochi.

La memoria unificata da 8GB rende l’intero sistema più fluido e reattivo, permettendoti di andare come il vengo anche quando navighi con diversi pannelli del browser aperti e apri pesanti file di grafica.

Il tutto viene risaltato dalla spettacolare display di tipo Retina da 13,3 pollici che ti presenta delle immagini dall’incredibile livello di dettaglio, un testo nitido e definito e colori brillanti.

Intuitivo, facile da configurare, potente, compatto ed elegante, MacBook Air 2020 è la scelta giusta se vuoi passare all’universo dei laptop della mela morsicata, senza spendere troppo per un modello appena uscito. Per la versione di due anni fa ti bastano 979 euro, niente per un prodotto di questo livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.