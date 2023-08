MacBook Air 2020: è il giorno giusto per dire SÌ, 400€ di sconto

Acquistare un nuovo computer portatile non è proprio una situazione quotidiana quindi qualche dubbio puoi averlo e non c’è assolutamente niente di male. Ormai sul mercato ne trovi a bizzeffe di modelli, ma se vuoi ottenere il massimo con un budget medio, lasciati dire che devi puntare al MacBook Air 2020.

Sto parlando del modello con Chip M1 e senza ventola. Se questo ti spaventa, fatti dire che ti sto scrivendo proprio da questo dispositivo e non tonerei indietro per niente al mondo. Grazie allo sconto di 400€ su Amazon hai l’occasione di farlo tuo con 899€. Pagalo anche a rate e non ci pensare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

MacBook Air 2020: perché acquistarlo

Se sei uno studente o un lavoratore e utilizzi il computer per azioni quotidiane, studio e streaming allora MacBook Air 2020 è il prodotto che fa al caso tuo. Non ti spaventare, in realtà io lo uso anche per qualcosa di più elevato come qualche programmino di grafica ma se fai quello di lavoro, sai bene che hai bisogno di un tocco in più.

Cosa ti mette a portata di mano questo gioiello? Un display da 13 pollici con bordi sottili, tastiera scorrevole, trackpad gigante ma soprattutto una macchina che è velocissima, non si blocca mai e non scalda neanche se apri trenta applicazioni e schede di Chrome. Come ti dicevo non ha ventola perché non ne ha bisogno, in tutti i sensi.

Con batteria che dura letteralmente giorni e Face ID, hai tutto quello che ti serve. A tal proposito voglio dirti che anche le casse e l’audio non sono niente male.

Insomma, stai cercando un portatile che ti possa durare da qui ai prossimi 7/8 anni? Non perdere la tua occasione e acquista MacBook Air 2020, non te ne pentirai. Ora su Amazon a soli 899€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.