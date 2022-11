MacBook Air 2022: Amazon conferma lo sconto, risparmi 220 euro

Non sappiamo se Amazon se ne sia dimenticata, sta di fatto che MacBook Air 2022 è ancora in offerta come se fossimo al Black Friday con uno sconto di ben 220 euro sul prezzo di listino. Il bello è che il laptop è immediatamente disponibile e, grazie alla spedizione Prime, potresti riceverlo a casa in 48 ore.

Il modello in questione ha 256GB di memoria SSD interna ed è perfetto per il lavoro ma anche per l’università. Inutile dire che sarebbe un eccellente dispositivo anche per l’intrattenimento.

MacBook Air 2022 in offerta come al Black Friday: meglio approfittarne

Il MacBook Air 2022, ultimo nato della famiglia di ultraleggeri di casa Cupertino, punta tutto sulla potenza del nuovo chip M2, che garantisce una velocità ancora maggiore rispetto la generazione precedente. Il tutto mantenendo comunque l’eleganza e la “leggerezza” che contraddistingue la linea, con un notebook ultraversatile che pesa soltanto 1,24 kg.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità ti permetterà di usare il MacBook perfettamente in ogni condizione di luce, per non parlare inoltre dall’autonomia fino a 18 ore, della videocamera FaceTime HD con triplo microfono in array e tante opzioni di connettività tra MagSafe, Thunderbolt e Jack per le cuffie.

Prima che finisca, dunque, conviene approfittare di questa offerta sul MacBook Air 2022: tuo subito con 220 euro di sconto. È già Natale 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.