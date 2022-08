MacBook Air 2022 con chip M2 è in offerta su Amazon: quasi 60€ di sconto

Torna la possibilità di acquistare il nuovo, potente e sottilissimo MacBook Air 2022 con chip M2 su Amazon: e questa volta puoi farlo con un piccolo sconto. Tutte le colorazioni sono infatti disponibili al prezzo di 1471,00 euro invece di 1529,00. Un risparmio di quasi 60 euro che ti permette di portarti a casa un laptop eccezionale, che probabilmente non ha neanche bisogno di presentazioni.

Se sei un abbonato Prime hai anche la spedizione gratuita ed immediata: sarà a casa tua nel giro di un paio di giorni se lo acquisti adesso. Inoltre, puoi essere abilitato al pagamento di cinque comode rate mensili gestite direttamente da Amazon a tasso zero e senza costi aggiuntivi.

MacBook Air 2022 in offerta: tanto potente quanto incredibilmente sottile

Rispecchiando quella che è la filosofia di questa linea di laptop, il MacBook Air 2022 sorprende per un design incredibilmente sottile, con un peso complessivo di appena 1.24 KG. Il tutto nonostante si tratti di un prodotto ultrapotente, che grazie al chip M2, composto da una CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, ti garantisce prestazioni assurde per lavorare, giocare e creare contenuti.

Il tutto viene splendidamente risaltato dal display di tipo Liquid Retina da 13.6 pollici, con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori che ti regalano scorsi brillanti e dettagli senza fiato. Non temere per le videochiamate, perché con la videocamera integrata FaceTime HD a 1080p e tre microfoni array ti sentiranno e ti vedranno come se ti trovassi lì con loro.

Per la visione di contenuti puoi invece contare su un sistema audio a quattro altoparlanti per un suono dettagliato, potente e coinvolgente senza distorsioni. Infine, hai tante opzioni per la connettività: una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un sempre utile jack per cuffie.

Approfitta del piccolo sconto e acquista MacBook Air 2022 con chip M2 a prezzo ridotto su Amazon. Lo paghi adesso e lo ricevi subito: se sei un fan dei prodotti Apple è il momento migliore per effettuare l’upgrade.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.