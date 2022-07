MacBook Air 2022 con chip M2: prenotalo adesso su Amazon, occasionissima

Il nuovo e potentissimo MacBook Air 2022 è disponibile adesso su Amazon per il pre-ordine. Prenotalo adesso e ricevilo subito a casa per il giorno di lancio: il 15 luglio 2022. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo in 5 comode rate mensili, a patto che tu abbia un abbonamento Amazon Prime.

Ultimo nato della famiglia di laptop della mela morsicata, il rinnovato MacBook Air è un mostro di potenza e design: merito del chip Apple M2 che permette al dispositivo di regalarti prestazioni altissime e un’efficienza invidiabile, con fino a 18 ore di batteria garantita.

MacBook Air 2022: il nuovo gioiellino di casa Apple è in pre-order su Amazon

Il MacBook Air 2022 sorprende per le sue incredibili dimensioni compatte. Ha un peso complessivo di appena 1.24kg per uno spessore della scocca pari a 1.13cm. Disponibile in quattro splendidi colori – Mezzanotte, Argento, Galassia e Grigio Siderale -, il laptop si contraddistingue per il suo guscio in alluminio che gli dona solidità al tatto e l’eleganza invidiabile dei prodotti della mela morsicata.

Fantastico il nuovo display Liquid Retina da 13.6 pollici capace di supportare fino a un miliardo di colori brillanti, nitidi e incredibilmente dettagliati, con una luminosità massima fino a 500 nit. Il chip Apple M2 è il vero protagonista: più veloce 1.4 volte rispetto il precedente processore e fino a 15 volte in più se si considera il vecchio modello con chipset Intel. Nonostante questo, il MacBook Air ti accompagna fino a 18 ore di autonomia.

La videocamera FaceTime HD a 1080p ti permette di produrre immagini due volte migliori con poca luce, utile per le tue videochiamate con amici e colleghi. I tre microfoni in array con algoritmi di beamforming evoluti catturano perfettamente la tua voce per farla arrivare sempre forte e chiara. Infine, grazie al sistema audio a quattro altoparlanti con tecnologia spaziale, crei un impatto sonoro tridimensionale utile per immergerti nella musica o nei film.

Non perdere allora l’occasione di prenotare il nuovo MacBook Air 2022 su Amazon al suo prezzo di lancio. Lo riceverai a casa il prossimo 15 luglio, pronto a rivoluzionare per sempre la tua produttività.

