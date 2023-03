MacBook Air 2022: con lo sconto Amazon risparmi più di 300 euro

Un notebook capace di offrirti il massimo delle prestazioni, del design e dell’autonomia è senza dubbio il MacBook Air 2022, disponibile oggi su Amazon con oltre 300 euro di sconto. Un’occasione unica per portarti a casa uno dei laptop più avanzati e desiderati del momento.

MacBook Air 2022: una scelta di qualità

MacBook Air 2022 è il notebook ultraversatile che ti permette di lavorare, giocare e creare come e quando vuoi che ti sorprende per un design assurdamente sottile e leggero, pesa solo 1,24 kg e si adatta a ogni situazione. Splendido il display Liquid Retina da 13,6″ che ti regala immagini spettacolari con oltre 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori.

Il cuore di questo notebook è il chip Apple M2, che ti dà i superpoteri di una CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata. Con questo chip puoi fare di più a tutta velocità, senza rinunciare all’efficienza energetica. Infatti, il MacBook Air 2022 ha una batteria che dura fino a 18 ore, per accompagnarti giorno e notte.

A completare il pacchetto troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, per offrirti una qualità video e audio eccezionale. Inoltre, ha tante opzioni di connettività tra cui una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

E se pensi che sia difficile da usare, ti sbagli: il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple. Puoi sbloccarlo con il Touch ID, usare Siri per chiedere aiuto, accedere alle tue app preferite con il Dock e molto altro.

MacBook Air 2022 è una scelta che non ti deluderà, specie se lo acquisti con oltre 300 euro di sconto su Amazon. Da non perdere.

