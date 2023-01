MacBook Air 2022 con M2: occhio al MINIMO STORICO su Amazon (-230€)

Hai in programma di acquistare un nuovo laptop? Perché non pensare in grande con MacBook Air 2022 con chip M2? L’ultimo ritrovato leggero ed elegante della mela morsicata è disponibile in sconto su Amazon al suo prezzo più basso di sempre permettendoti di risparmiare ben 230 euro sul prezzo ufficiale.

Con spedizione Prime e disponibilità immediata potrai riceverlo a casa già domani, mentre hai anche la possibilità di pagare in 5 comode rate mensili da 259,80 euro ciascuna a tasso zero.

MacBook Air 2022: un laptop leggero che non scende a compromessi

MacBook Air 2022, come ben vuole la linea di appartenenza, si contraddistingue per un peso veramente leggero con appena 1.24 chilogrammi per una scocca molto sottile. Questo lo rende un notebook ultraversatile perfetto per giocare, creare e lavorare come e dove vuoi.

Il sistema è alimentato dal potente chipset Apple M2 con CPU 8-core, GPU 8-core e 8GB di memoria unificata: tutto questo ti permette di avere altissime prestazioni e un’efficienza energetica eccezionale con fino a 18 ore di autonomia in riproduzione video.

Impossibile non citare poi il fantastico display Liquid Retina da 13.6 pollici con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori che rendono immagini brillanti e dettagli mozzafiato. Sopra trova posto una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array e sistema audio a quattro altoparlanti.

L’offerta dunque si racconta da sola perché a questo prezzo il MacBook Air 2022 su Amazon non lo si era mai visto. Puoi fare un affare e contemporaneamente portarti a casa un laptop eccezionale che ti durerà davvero a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.