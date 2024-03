MacBook Air (2022): grande risparmio di 200€ su Amazon per la versione con 8/256GB

Nonostante non sia il modello più recente sul mercato, il MacBook Air (2022) continua a distinguersi come uno dei migliori laptop disponibili. Dotato della prima versione del chip Apple M2, progettato appositamente per ottimizzare le prestazioni di questo dispositivo, il MacBook Air offre un’esperienza senza precedenti. Su Amazon, oggi è possibile approfittare di un’offerta interessante sulla versione con 8GB di RAM e 256GB di SSD di archiviazione, il cui prezzo di listino di 1.349 euro è sceso a soli 1.149 euro, garantendo un risparmio di 200 euro netti.

Caratteristiche tecniche principali del MacBook Air (2022):

Il MacBook Air (2022) vanta specifiche tecniche all’avanguardia progettate per garantire un’esperienza ottimale con il sistema operativo macOS. Il chip M2 inaugura una nuova era di potenza e efficienza, con una CPU 8-core che offre prestazioni straordinarie e una GPU fino a 10-core che consente la creazione di immagini e animazioni spettacolari. Il media engine ad alte prestazioni gestisce agevolmente più stream video ProRes 4K e 8K contemporaneamente, mentre la batteria offre un’autonomia fino a 18 ore, ideale per una giornata di lavoro o di svago.

Il MacBook Air è estremamente portatile e offre un display Liquid Retina da 13,6″ con oltre 500 nit di luminosità, una vasta gamma cromatica P3 e oltre un miliardo di colori per immagini vibranti e dettagliate. La videocamera FaceTime HD a 1080p e i tre microfoni in array assicurano una qualità eccellente nelle videochiamate, mentre il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale offre un’esperienza sonora coinvolgente anche in movimento.

Se state ancora esitando, considerate che il MacBook Air (2022) rappresenta un dispositivo di altissimo livello, e nonostante non sia la versione più recente, su Amazon è disponibile a soli 1.149 euro anziché 1.349 euro. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia, e potete anche scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di possedere un laptop di eccellenza a un prezzo conveniente.