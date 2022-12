MacBook Air 2022 in offerta e consegna immediata: risparmi 230 euro

Se vuoi rendere il tuo regalo di Natale indimenticabile con un super acquisto tecnologico, allora non puoi ignorare l’offerta attiva di Amazon sul MacBook Air 2022 con chip M2. Acquistandolo adesso puoi averlo con ben 230 euro di sconto, con disponibilità immediata e consegna nel giro di 48 ore.

MacBook Air 2022: un gioiello con uno sconto che sa di Natale

MacBook Air 2022 ti sorprenderà con un design incredibilmente sottile per un peso complessivo di soli 1,24 kg. Questo lo rende un notebook ultraversatile per lavorare, giocare, studiare e creare ovunque ti trovi.

La nuova CPU M2 ti permette di fare tutto ad altissima velocità contando su prestazioni energetiche eccezionali: hai fino a 18 ore di batteria per le tue attività.

Il tutto esaltato da un fantastico display Liquid Retina da 13.6 pollici con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Ricco di opzioni per la connettività e con videocamera Facetime HD integrata, MacBook Air 2022 è un concentrato di tecnologia difficile da ignorare. Specie se puoi averlo con questo sconto di 230 euro, con consegna immediata: nel periodo natalizio non è una cosa da dare per scontata.

