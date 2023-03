MacBook Air 2022: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, risparmi 260 euro

Per alleviare i dolori del lunedì, Amazon ha deciso di offrire un grande sconto sul MacBook Air 2022. Oggi, il leggerissimo e potente laptop della mela morsicata te lo porti a casa con ben 260 euro di sconto, consegna Prime e pagamento in 12 rate mensili a tasso zero.

In alternativa, puoi scegliere anche il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout in modo da scegliere il dilazionamento più adatto alle tue esigenze ad un tasso variabile.

MacBook Air 2022: una bestia ad un magnifico sconto

MacBook Air 2022 ti sorprende prima di tutto per il suo design incredibilmente sottile per un peso complessivo che non supera 1.24 chilogrammi. Un dato che lo rende ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi.

Merito del chipset M2 che con la nuova CPU 8-core e una GPU 8-core con 8GB di memoria unificata ti permette di fare tutto quello che vuoi alla massima velocità. E non devi temere per la batteria, perché l’efficienza energetica ti permette di lavorare fino a 18 ore senza rete elettrica.

Il tutto sfruttando lo spettacolare e ampio display Liquid Retina da 13.6 pollici, con più di 500 nit di luminosità e cornici praticamente assenti per un rapporto schermo-corpo invidiabile.

Con diverse opzioni per la connettività e facilità d’uso, con MacBook Air 2022 soddisfi tutte le tue necessità e ottieni un laptop elegante, leggero e incredibilmente potente ad un super prezzo. Oggi risparmi 260 euro, non farti scappare l’occasione.

