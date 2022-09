MacBook Air 2022: scende il prezzo su Amazon, MINIMO STORICO

Sei ancora indeciso se sposare la causa del nuovo splendido MacBook Air 2022 con chip M2? Forse adesso questa offerta ti convincerà, perché il nuovo laptop della mela morsicata ha raggiunto il suo minimo storico su Amazon, con un nuovo sconto che ti permette di risparmiare oltre 150 euro.

Il prodotto rientra nel programma Prime quindi acquistandolo adesso lo ricevi a casa già domani se sei un abbonato. Inoltre, hai la possibilità di pagare in 5 comode rate mensili direttamente con Amazon, a patto che tu rientri nei parametri previsti dal venditore.

MacBook Air 2022: la scelta giusta per il lavoro, lo svago e lo studio

La linea di laptop MacBook Air 2022 rispecchia quella che è da sempre la filosofia di questa line-up di prodotti, con un design incredibilmente sottile e un peso complessivo di appena 1,24kg. Il tutto nonostante dentro la scocca si nasconda il nuovo potente processore Apple M2, con CPU 8-core, GPU fino a 10 core e fino a 24GB di memoria unificata.

Il display di tipo Liquid Retina da 13.6 pollici ha più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e oltre 1 miliardo di colori che regalano immagini brillanti e dettagli senza fiato. Per le tue videochiamate c’è spazio per una evoluta webcam FaceTime HD a 1080p, con tre microfoni in array e sistema audio a quattro parlanti con audio spaziale.

Porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie rappresentano il comparto della connettività di MacBook Air 2022, che grazie alla potente batteria ti offre fino a 18 ore di autonomia.

Approfitta adesso dello sconto esclusivo e acquista MacBook Air 2022 al suo prezzo più basso di sempre su Amazon. Il tuo settembre riparte con una produttività che sarà certamente rivoluzionata.

