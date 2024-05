MacBook Air (2022): su Amazon grandioso risparmio di 350€

Amazon sta offrendo un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia: il MacBook Air (2022) a un prezzo eccezionale! Questo laptop, il cui prezzo consigliato è di 1.349 euro, è ora disponibile per soli 999 euro grazie a uno sconto del 26%.

MacBook Air (2022): comparto tecnico di altissimo livello

Dal punto di vista della scheda tecnica, il MacBook Air che vi stiamo proponendo è uno dei laptop più amati e rinomati sul mercato. È celebre per il suo design elegante, le prestazioni affidabili e l’integrazione con l’ecosistema Apple. Con il suo chip M2 all’avanguardia, offre prestazioni eccezionali e una durata della batteria che lo rende perfetto per l’uso quotidiano, sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

La versione in questione è dotata di 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD e spicca per un meraviglioso pannello Liquid Retina da 13,6″ con più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Dal punto di vista della connettività il MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie oltre al Wi‑Fi 6 802.11ax e al Bluetooth 5.0.

Questa offerta rappresenta un’occasione unica per acquistare un MacBook Air di altissima qualità a un prezzo accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e aggiungete subito il MacBook Air (2022) al vostro carrello su Amazon e pagatelo anche a rate con Cofidis.