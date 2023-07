MacBook Air 2023 15" in offerta al prezzo migliore del web su eBay

Il nuovo MacBook Air 2023 è disponibile su eBay a un prezzo imperdibile e non puoi lasciartelo sfuggire. Con il suo spettacolare display Liquid Retina da 15 pollici, avrai ancora più spazio per dare vita alle tue idee e progetti. E nonostante le sue prestazioni potenti, questo MacBook Air è incredibilmente sottile e leggero, grazie al guscio in alluminio 100% riciclato.

MacBook Air 2023 in offerta: a questo prezzo non fartelo scappare

Al cuore del MacBook Air 2023 c’è il potente chip M2, che ti permetterà di fare più cose in meno tempo. Con una CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, avrai a disposizione tutti i superpoteri di cui hai bisogno per affrontare ogni sfida, sia nel lavoro che nel tempo libero.

E non dovrai preoccuparti della durata della batteria, perché grazie all’efficienza del chip M2, il MacBook Air ti garantirà fino a 18 ore di autonomia. Potrai lavorare, guardare film, giocare e tanto altro, senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

Il display Liquid Retina da 15,3 pollici ti offrirà un’esperienza visiva straordinaria, con una luminosità di 500 nit, una vasta gamma cromatica P3 e ben 1 miliardo di colori. Le immagini saranno brillanti e i dettagli incredibilmente nitidi, per una visione davvero spettacolare.

E per rendere l’esperienza ancora più piacevole, il MacBook Air 2023 è dotato di un design senza ventola, che lo rende completamente silenzioso anche quando lavora sodo. Potrai concentrarti sulla tua attività senza essere disturbato da fastidiosi rumori.

Non lasciarti scappare questa straordinaria offerta su eBay e porta a casa il MacBook Air 2023 da 8+256GB a soli 1289,90 euro invece di 1649. Rendi la tua vita più semplice, produttiva e divertente con il MacBook Air 2023, il laptop che ti offre prestazioni eccezionali e un design elegante, tutto in un unico dispositivo. Affrettati, l’offerta è valida solo per un periodo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.