MacBook Air (2023) con chip M2 e 8/256GB a un prezzo TOP su eBay (CODICE SCONTO)

Tra i laptop più rinomati sul mercato, spicca indubbiamente il MacBook Air (2023), nonostante non sia dotato dell’ultima generazione di chip. Quella montata è l’ultima versione del chip Apple M2 progettata appositamente per potenziare le prestazioni di questo dispositivo, portandole a livelli di eccellenza. Attualmente, su eBay, è disponibile un’interessante offerta riguardante la configurazione con 8GB di RAM e una generosa memoria SSD da 256GB. Il prezzo di listino è stato già ribassato alla cifra di 1.269,90 euro a cui potete applicare un ulteriore sconto grazie al codice PSPRMAR24 da inserire prima di procedere con l’acquisto.

MacBook Air (2023): caratteristiche principali

Il MacBook Air (2023) offre specifiche tecniche all’avanguardia, progettate per garantire un’esperienza d’uso ottimale con il sistema operativo macOS. Il chip M2 inaugura una nuova era di prestazioni, con una CPU 8-core che assicura una potenza eccezionale e una GPU fino a 10-core per la creazione di contenuti visivi mozzafiato. Il media engine ad alte prestazioni gestisce senza sforzo più flussi video ProRes 4K e 8K contemporaneamente, mentre la batteria offre un’autonomia fino a 18 ore per un utilizzo prolungato.

Il design ultra-portatile del MacBook Air è completato dal luminoso display Liquid Retina da 15″, che offre una luminosità di oltre 500 nit, una vasta gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini vivide e dettagliate. La fotocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale assicurano un’esperienza multimediale coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: il MacBook Air (2023) è disponibile su eBay al prezzo scontato di 1.224,90 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono assicurate da un venditore molto affidabile come testimoniato dal 99,5% di feedback positivi su più di 88mila recensioni. Non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRMAR24 prima di procedere con l’acquisto.