MacBook Air (2024) da 15,3" con chip M3 e 8/512GB scontato di 315€ su Amazon

Se siete in cerca di un laptop top di gamma che vi faccia sentire come dei veri sovrani della tecnologia, il MacBook Air (2024) è qui per regnare. Questo gioiellino, equipaggiato con il potentissimo chip Apple M3 di ultima generazione, è una meraviglia tecnologica che ora potete accaparrarvi a un prezzo incredibile su Amazon. La versione con display da 15,3″, 8GB di RAM e un SSD da 512GB è in super offerta a soli 1.564,99 euro, grazie a uno sconto del 17% che consente di risparmiare ben 315 euro rispetto al prezzo consigliato.

MacBook Air (2024): qualità tecnica di altissimo livello

Ma parliamo delle fantastiche qualità del MacBook Air 2024. Non si tratta solo di un laptop, ma di un pezzo di design d’eccellenza. Con il suo profilo sottile e il display Liquid Retina IPS da 15,3 pollici, offre una risoluzione straordinaria di 2880×1864 a 224 pixel per pollice. E per le vostre videochiamate? La fotocamera FaceTime HD a 1080p vi farà sembrare delle star di Hollywood, mentre il sistema audio a tre microfoni e sei altoparlanti con audio spaziale e suono stereo trasformerà ogni suono in un’esperienza immersiva.

Il vero cuore pulsante del MacBook Air (2024) è il chip M3, una potenza senza pari. Con una CPU a 8 core con 4 performance core e 4 efficiency core e una GPU fino a 10 core, garantisce prestazioni stratosferiche, perfette per chi lavora con contenuti multimediali pesanti o per chi semplicemente vuole il meglio del meglio. Questo laptop vanta due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e la classica porta di ricarica MagSafe, combinando tecnologia all’avanguardia con la tradizionale affidabilità Apple.

Infine da non sottovalutare l’autonomia grazie alla batteria ai polimeri di litio da 66,5 wattora che garantisce fino a 18 ore di riproduzione film e fino a 15 ore di navigazione web in wireless. Non lasciatevi sfuggire questa occasione d’oro! Il MacBook Air (2024) è disponibile su Amazon a soli 1.564,99 euro, con spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia. Considerando che la spesa non è comunque leggera, potreste anche dilazionarla in comode rate a tasso zero con Cofidis.