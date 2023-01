MacBook Air: a questo prezzo è vera FOLLIA (-330€)

Un prezzo così per questo MacBook Air su Amazon non lo avevamo mai visto. Oggi puoi acquistarlo infatti a soli 899 euro: è un prezzo clamoroso che rappresenta uno sconto di ben 330 euro sul costo ufficiale. Puoi bloccarlo a questo prezzo e riceverlo non appena sarà disponibile: ci vorrà meno di quello che pensi.

MacBook Air a 899 euro: l’offerta è servita da Amazon

Con MacBook Air puoi contare su un fantastico laptop con display di tipo Retina da 13.3 pollici che mostra immagini dal livello di dettaglio incredibile, testi nitidi e definiti e colori brillanti. Il tutto è alimentato dal Chip Apple M1 con CPU 8-core e memoria ultraveloce da 8GB.

Questo permette al notebook di durare a lungo con un’autonomia incredibile assicurata fino a 18 ore, che può ovviamente variare a seconda dell’uso. Intuitivo, facile da configurare, solido e incredibilmente elegante: MacBook Air è ormai uno status symbol immancabile tra gli appassionati di tecnologia, lavoratori e studenti.

Ora puoi far parte anche tu di questa festa grazie ad un prezzo straordinario: solo 899 euro, con in più la possibilità di pagarlo persino a rate. Lo riceverai a casa il prima possibile.

