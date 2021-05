MacBook Air M1 a soli 999 euro: offertona Amazon

Appello rivolto a tutti coloro che fin dal lancio nei mesi scorsi hanno inserito nella lista dei desideri il nuovo MacBook Air con processore Apple M1: il momento giusto per fare click su “Aggiungi al carrello” è finalmente arrivato. Oggi il laptop della mela morsicata è proposto da Amazon con ben 160 euro di sconto sul prezzo di listino.

MacBook Air (M1) mai così conveniente: l’occasione su Amazon

Tra le specifiche tecniche figurano un display da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, il già citato chipset Made in Cupertino con CPU, GPU e Neural Engine per le applicazioni di intelligenza artificiale, 8 GB di RAM, un’unità SSD da 256 GB per lo storage e una gamma completa di porte per la connettività. L’intero comparto hardware è ottimizzato dai tecnici Apple per garantire un’autonomia elevata e prestazioni senza compromessi. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Lato software c’è ovviamente il sistema operativo macOS Big Sur preinstallato e la garanzia di poter contare sulla ricezione di tutti gli aggiornamenti ufficiali per i prossimi anni. Tutto questo racchiuso nella scocca sottile ed elegante di MacBook Air, caratterizzata da un design che in perfetto stile Apple non lascia nulla al caso. Al prezzo di 999 euro è un affare ed è possibile scegliere tra le colorazioni Argento, Grigio Siderale e Oro.