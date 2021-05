Display Huawei: elegante, essenziale, low-cost

Essenziale, lineare, 23,8 pollici di elegante qualità ad un prezzo improvvisamente affossato da uno sconto che durerà per una intera settimana. Si tratta del display Huawei in offerta su Amazon in queste ore a soli 119,90 euro, prezzo che scende ben al di sotto dei precedenti 159,90 euro (-25%) e che crea così una immediata occasione per quanti stanno cercando il pezzo con cui completare la propria postazione desktop.

Huawei, eleganza scontata del 25%

L’eleganza è tutta nell’essenzialità del monitor: una salda staffa centrale di appoggio regge un pannello FHD 1080p incastonato in una cornice di soli 5,7 millimetri, portando il rapporto schermo/corpo al 90% e consentendo un angolo di visione di 178 gradi. “Il display“, spiega inoltre Huawei, “è stato certificato dal TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu dannosa e per l’eliminazione degli sfarfallii, per garantire il piacere della visione e la salute dei tuoi occhi“.

Le specifiche prevedono un contrasto 1000:1 ed una gamma di colori al 72% NTSC, con una definizione 1920×1080 pixel ed una facile regolazione di ogni aspetto relativo alla posizione:

Installare HUAWEI Display 23.8″ non potrebbe essere più semplice. Vuoi appenderlo a una parete? Non è un problema, poiché è conforme agli standard di montaggio VESA. Puoi tranquillamente inclinare a tuo piacimento l’angolo verticale per trovare il suo posizionamento ottimale nella stanza!

119,90 euro significa il miglior prezzo mai raggiunto da questo tipo di monitor, aprendo così in occasione della Gaming Week una finestra di sconto fortemente appetibile per chiunque stia cercando un monitor per la produttività, l’intrattenimento o lo studio quotidiano.