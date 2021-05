MacBook Air (Apple M1) in sconto di 161,50 euro su Amazon

L'occasione che stavi aspettando per allungare finalmente le mani sul MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione, con Apple M1: in queste ore il laptop della mela morsicata è proposto con uno sconto di 161,50 euro su Amazon. Il prezzo è fortemente ridotto rispetto al listino.

Forte sconto su Amazon per il MacBook Air M1

La colorazione è Argento. La potenza di calcolo è quella garantita da un comparto hardware ottimizzato dal gruppo di Cupertino per prestazioni al top su ogni fronte: CPU, GPU e Neural Engine lavorano insieme per eseguire qualsiasi software senza intoppi e con un'attenzione particolare ai consumi, a beneficio dell'autonomia. Il sistema operativo è ovviamente macOS. Per tutte le informazioni e l'elenco completo delle specifiche tecniche far riferimento alla scheda del prodotto.

Il MacBook Air con Apple M1, nella versione con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage, oggi è acquistabile al prezzo di soli 997,50 euro su Amazon. L'ulteriore sconto rispetto a quello indicato nella scheda viene conteggiato dopo aver inserito il prodotto nel carrello.