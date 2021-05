Il 2-in-1 di Chuwi in DOPPIO SCONTO su Amazon

Perché scegliere fra tablet e laptop, se si possono avere i vantaggi di entrami i form factor in un unico dispositivo? È quanto propone Chuwi SurPad, con un design 2-in-1 che lo rende un prodotto versatile, utile per gestire le operazioni base della produttività in movimento così come la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali. A renderlo ancora migliore il fatto che oggi si trova in doppio sconto grazie all'offerta lampo proposta su Amazon.

Chuwi SurPad: tablet e laptop insieme, in offerta lampo

Curiosi di scoprire quali sono le specifiche tecniche integrate? Ecco quelle più importanti: display touchscreen da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core MediaTek Helio P60, GPU Mali-G72, 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per lo storage, WiFi, supporto alla connettività mobile 4G-LTE, Bluetooth 5.1, lettore di schede microSD fino a 128 GB, sintonizzatore radio FM, tastiera fisica con ampio touchpad e batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare Chuwi SurPad al prezzo di soli 194,25 euro invece di 279,00 euro come da listino. È un'offerta lampo di Amazon: gli interessati non perdano tempo.